Sono giorni ormai che ripetiamo che la situazione, almeno per quanto riguarda la città di Tortona, sul Covid, merita attenzione. Lo abbiamo fatto con diversi articoli segnalando situazioni di assembramento: i ormai risalgono a circa tre settimane fa e i risultati, purtroppo, come previsto si stanno vedendo adesso.

I dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 26 marzo, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 91 le persone residenti in città che risultano positive al Covid-19 (+9 rispetto a ieri); mentre in ospedale sono ricoverati 90 pazienti (-4), di cui 11 ( = ) in terapia intensiva e 6 (+2) in semintensiva.

Sono giorni che Tortona registra minuscoli aumenti di poche unità di nuovi infetti, ma oggi c’è stato un picco, per cui la situazione non deve essere presa sottogamba.

Purtroppo, come possiamo vedere da tanti commenti sulla pagina FB del giornale, sono diversi i lettori che ci hanno insultato perché riportiamo le segnalazioni giunte da coloro che, invece, sono giustamente preoccupati dell’evolversi del contagio, perché Tortona – come abbiamo scritto stamattina – sembra in controtendenza rispetto a quello che sta avvenendo nelle altre città della provincia di Alessandria, dove i contagi stanno diminuendo.

Di qui il nostro appello: “Non sottovalutate la situazione, state attenti e continuate ad utilizzare le tre piccole, semplici regole che possono fare la differenza: mascherina FP2 (o con filtri ad hoc) cambiata tutti i giorni perché altrimenti non proteggete voi stessi, cercando di maneggiarla con cura ed evitando che si umidifichi perché altrimenti perde di efficacia, distanziamento sociale di almeno due metri e lavaggio costante delle mani e pulizia.

E’ così difficile farlo in attesa del vaccino?