Continueranno, invece, a rimanere aperte per il prestito e la restituzione dei libri su appuntamento la Biblioteca Civica Giovanni Canna e la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica 0142 444323 bibliote@comune.casale-monferrato.al.it – Biblioteca Luzzati 0142 444308 biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it .

Il Comune di Casale Monferrato ricorda che tornando il Piemonte in zona arancione, da questa settimana il Museo Civico – Gipsoteca Leonardo Bistolfi sarà nuovamente chiuso al pubblico.