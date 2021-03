L’attività di calzolaio è stata fondamentale per tre generazioni della famiglia Cogni. Iniziata da nonno Ernesto nel 1920 a Serravalle, per essere approdata nella metà di via Girardengo nel pieno centro di Novi con negozi a Tortona Voghera trasmessa ai figli successivamente al nipote Michele

L’attività di calzature della Famiglia Cogni è al servizio dei novesi da oltre un secolo, un’attività nata come riparazione di scarpe, valigerie, affini, ecc.., per trasformarsi in calzaturificio d’artigianato in breve tempo, divenendo prestigioso marchio di elevata qualità, oggi rinomato non solo nella Penisola … anche oltre.

È la città di Novi ad avere il pregio di ospitare, proprio nel suo centro storico, un’attività di tale pregio, un punto di riferimento per l’eleganza attraverso gli accessori di abbigliamento, nel cuore di via Girardengo.

Marco, pronipote di Ernesto, ha colto l’occasione lasciatagli dal genitore Davide, nonché dallo zio Mauro, i quali hanno insegnato quanto il Ciabattino, reduce dalla prima guerra mondiale, ha saputo imporre con la riparazione delle scarpe, proponendo successivamente alla sua clientela prodotti assemblati interamente a mano, con l’apertura del negozio a Serravalle.

La scelta di riparare calzature è un mestiere intrapreso quasi per caso, apprezzato in trincea laddove si marcia in ogni condizione metereologica, i calzari si consumano, si rompono, chi li sa riparare è al par della manna dal ciel caduta, così è tornato con la ferma intenzione di trasmettere tutta la manualità acquisita ai propri discendenti.

Ernesto è riuscito .. e bene!

La scelta di lasciare Serravalle per Novi non è stata casuale, anzi mirata ad espandere il proprio lavoro con aperture di botteghe, nel senso più suggestivo del termine, a Tortona, successivamente a Voghera, negli anni 60.

L’epoca del consumismo ha suggerito un cambiamento diverso da com’era iniziato, infatti non è più l’epoca delle riparazioni, poiché nelle famiglie si preferisce acquistare calzature nuove, piuttosto di provvedere alla riparazione in quanto meno costose dell’effettiva manodopera impiegata.

La filosofia della famiglia è stata quella di continuare serenamente nella riparazione, nel contempo acquisire la concessione di etichette rinomate ad alto livello, nell’intento di accontentare ogni tipo di clientela, con il massimo riguardo a quella affezionata nel tempo, con il buon serbato ricordo del noto calzaturificio Cogni.

Franco Montaldo