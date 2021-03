Forse i tortonesi, stanchi per le recenti promesse non mantenute (per ora) dalla Regione Piemonte a causa della seconda ondata del Covid, che erano state fatte dopo anni di depauperamento dell’ospedale di Tortona, non hanno pienamente compreso l’importanza di quanto avvenuto nell’ultimo Consiglio Comunale, dove per la prima volta, tutte le forze politiche insieme, si sono schierate compatte in difesa dell’ospedale senza distinguo.

Lo hanno fatto approvando un documento che mette in evidenza le necessità sanitarie della popolazione e quello che ha bisogno il nosocomio tortonese per ritornare ad essere importante e strategico.

A spiegarne l’importanza un intervento del presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo (nella foto in alto) che, insieme al Sindaco di Tortona Federico Chiodi, ha fortemente voluto questa unione di intenti che vede compatte tutte le forze politiche cittadine. E questa è davvero una notizia.

ORDINE DEL GIORNO UNITARIO SULL’OSPEDALE: UN ATTO CONCRETO PER IL FUTURO DELLA NOSTRA SANITA’

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato unitariamente l’ordine del giorno presentato da tutti i gruppi consiliari “Potenziamento Ospedale di Tortona e revisione del piano sanitario regionale”.

L’elaborazione di tale documento ha avuto inizio con la presentazione dell’ordine del giorno da parte del Partito Democratico e della lista Civica Tortona durante il Consiglio Comunale del 15 Febbraio u.s. con il quale si chiedeva di relazionare sul possibile futuro dell’Ospedale di Tortona: a fronte di tale richiesta, il Sindaco ha chiesto ai proponenti di ritirarlo in modo tale da presentare nella seduta successiva un testo condiviso da tutte le forze politiche.

Mi sono subito impegnato in tal senso, come Presidente del Consiglio Comunale, e ci tengo a sottolineare che è stato fatto un importante lavoro con la collaborazione fattiva da parte di tutti i gruppi consiliari, che ringrazio, attraverso diversi incontri che hanno portato alla redazione di un documento esaustivo e completo di tutte le necessità e le richieste per l’Ospedale di Tortona.

Ho voluto, fortemente, procedere in questo modo e che si arrivasse alla redazione di un documento unitario atteso che ritengo sia fondamentale far sentire una voce unica da parte del nostro Comune agli enti superiori per tornare ad avere un Ospedale di eccellenza nella nostra Città.

Un punto fermo è rappresentato dal piano di potenziamento già all’attenzione della Regione Piemonte.

Tuttavia, abbiamo ritenuto prioritario chiedere al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte Alberto Cirio e all’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi di avviare un confronto aperto e franco:

per andare oltre i limiti della delibera di Giunta Regionale 1/600 del 2014 e garantire i servizi di cui la popolazione di Tortona e del Tortonese necessitano;

per realizzare un potenziamento della medicina territoriale da sempre di cruciale importanza per monitorare lo stato di salute della popolazione e fornire cure tempestive;

per considerare una revisione del Piano Sanitario Regionale successiva al piano di potenziamento.

Questo documento rappresenta senza dubbio un atto concreto e l’inizio di un percorso condiviso, tralasciando il passato di entrambi gli schieramenti politici, che auspico ci porti ad ottenere risposte chiare e certe sul futuro del nostro Ospedale.

Giovanni Ferrari Cuniolo