La richiesta era stata fatta alcuni mesi da una nostra lettrice, ma non avendo avuto alcun riscontro pubblicamente, ha deciso di ripeterla. L’idea è sicuramente valida, ma non tocca certo ad un giornale proporla, tuttavia, ancora per questa volta, diamo spazio a quella che è sicuramente una buona idea.

Lo facciamo nella speranza che chi di dovere possa prenderla in considerazione, anche se, va detto, che i tempi burocratici della Pubblica Amministrazione, in Italia sono sempre molto lunghi, per cui anche nel caso si decidesse di intitolarla, ci vorranno diversi mesi prima che questo possa avvenire con una cerimonia ad hoc.

Non sappiamo cosa deciderà il Comune, se ci sia stata una pubblica richiesta o meno da parte di qualcuno, però sarebbe bello ricordare Andrea Gastaldo e tutte le persone decedute per Covid, quando questa pandemia (e si spera entro fine anno) potrà dirsi conclusa o almeno ridotta ai minimi termini grazie alla vaccinazione di massa.

Di seguito la lattera

Egr. Sig. direttore,

mi trovo nuovamente a scrivere al suo giornale, e confesso che avrei pensato, o meglio sperato, di non doverlo più fare, per risolvere una faccenda che mi sta, o meglio, sta a cuore di molte persone.

Pensavo che con lo spunto dato l’altra volta, riguardante la vicenda del Commissario Andrea Gastaldo, il sig. Sindaco & C. facessero qualcosa. Ad oggi tutto tace. Come mai?

Sono troppi i problemi cittadini? Mi sembra che il problema Polizia Municipale, non sia da sottovalutare (e lo dico da semplice cittadina) senza andare oltre. Anche perchè ci sarebbe tanto, o forse troppo da dire.

Una volta la Municipale era presa di mira. Criticati in tutto e per tutto. Oggi, o meglio da marzo 2020, della Municipale abbiamo capito tutti di poterne fare a meno.

Si, perchè sembra quasi che meno se ne parli, meglio è per tutti. Il sotto organico è ormai una costante da anni e quando dicono che penseranno a… sembra quasi una barzelletta.

Scusi lo sfogo, mi auguro soltanto venga presa in seria considerazione la richiesta fatta (Sindaco o chi per esso).

Distinti saluti

Lettera firmata