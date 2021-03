Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Si cercano le cause dell’incendio per verificare se sia colposo o altro. Di seguito altre immagini.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, oltre agli operatori AIB e alcuni mezzi aerei perché il vento che soffia sul Golfo, purtroppo, non aiuta la situazione. Il fumo, tra l’altro, ha anche raggiunto alcune abitazioni della zona provocando qualche disagio alla popolazione.

L’incendio si è sprigionato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 marzo, e mentre scriviamo le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non si sa quando potranno terminare.

A distanza breve tempo, un nuovo incendio di bosco si è verificato nel Golfo Dianese, più o meno nella stessa zona di quello avvenuto precedentemente, cioè nel Comune di Diano Arentino, a breve distanza dalla frazione di Diano Roncagli, non eccessivamente lontano dalle abitazioni come si può vedere dalle immagini scattate dalla nostra corrispondente Giulia Quaranta Provenzano.

Maxi incendio di bosco nel Golfo Dianese, il secondo in breve tempo. Le immagini