Domande, richieste di informazione e possibilità di comprendere meglio come funziona la struttura di Anestesia e Rianimazione diretta da Fabrizio Racca: venerdì 26 marzo alle 14.30 la diretta di ‘Ospedale risponde’ sarà dedicata ad una organizzazione complessa, che riguarda un grande numero di professionisti dedicati ad attività differenziate tra loro. Il Dipartimento di Anestesia – Rianimazione comprende infatti le strutture di Anestesia e rianimazione, i blocchi operatori, la terapia intensiva pediatrica, quella cardiochirurgica e la terapia del dolore.

La giornata di venerdì sarà dedicata alle risposte dei cittadini specificamente per comprendere meglio cosa accade in terapia intensiva, cosa è la stanza del risveglio e numerose altre attività che rimangono inaccessibili ai cittadini.

Una attività preziosa, trasportata davanti all’opinione pubblica nel corso dell’anno che ha visto gli operatori dedicarsi alla gestione dei pazienti covid.

E nel corso di questa settimana, con la campagna social “Ospedale Siamo Noi”, saranno presenti sui canali aziendali i volti dei protagonisti che operano in Anestesia e Rianimazione, il video che illustra dove e come si opera.

La campagna termina con Fabrizio Racca, in diretta Facebook e YouTube dell’Azienda Ospedaliera e di RadioGold, (media partner dell’iniziativa) che risponde in diretta a spettatori per precisazioni e approfondimenti. Le domande possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it