Durante le scorse settimane una squadra formata da quattro alunne del Liceo Peano (Magda Agosti VAcl, Camilla Carabetta IVAes, Luigia Semino III Acl) ha partecipato alle Selezioni nazionali per le Olimpiadi di debate che si è svolta in modalità telematica grazie all’organizzazione del Liceo Majorana di Torino. Il debate è una pratica didattica di origine anglosassone, che consiste nella discussione da parte di due squadre, una pro e una contro, di un tema dato preventivamente; il dibattito, secondo il modello chiamato World Schools Debating Championships segue una struttura formale molto rigida, in cui sono regolamentati i tempi degli interventi, il numero e la sequenza delle argomentazioni, le domande e le risposte possibili, gli interventi dei membri della squadra. È una prassi finalizzata a sviluppare il rispetto per le posizioni diverse dalla propria, la capacità di sostenere le proprie idee strutturando un discorso argomentativo.

Nelle settimane precedenti la gara, che si è svolta sabato 27 febbraio, diversi docenti del Liceo, tra cui i proff. Siess, Torchio, Molaro e altri, hanno contribuito all’impegno generoso della squadra del Peano, che, in buona parte autonomamente, ha portato avanti la propria preparazione sull’argomento assegnato, di non facile trattazione: «Il carcere deve diventare un sistema che non costituisce oneri economici per lo Stato italiano». Come da regolamento, le squadre partecipanti avrebbero saputo solo pochi minuti prima della gara se sarebbe stata loro assegnato il ruolo di pro o contro la tesi enunciata. Sempre nello stesso giorno poi, si sarebbe svolta una seconda gara dall’argomento cosiddetto impromptu, sconosciuto nei giorni precedenti, per la preparazione del quale viene data solo un’ora di tempo tra l’enunciazione e la gara.

La squadra del Peano ha vinto la sfida sul tema preparato contro quella del Liceo Regina Margherita di Torino e ha perso di misura (706 a 708 punti) la seconda sfida sul tema impromptu contro la squadra dell’IIS Montalcini di Acqui Terme. Un bel risultato per la nostra prima esperienza in questo campo!