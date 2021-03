“Buongiorno, vi scrivo da 4000 km e grazie a voi mi sento a Tortona. Chiedo perché non è specificato il nome del circolo privato chiuso per ben due volte. Grazie.”

Poche righe alle quali abbiamo risposto che il nome del Circolo chiuso a Tortona non lo sappiamo perché non è stato comunicato dalle Forze dell’ordine e per questo non lo abbiamo scritto; poi abbiamo chiesto alla nostra lettrice da dove scrive e lei ci ha risposta dalle Canarie.

Qualcuno potrà pensare che ci incensiamo o fregherà nulla di questo articolo, ma queste sono le cose che fanno piacere, perché in mezzo a tante persone che ci criticano per il nostro modo di fare giornalismo (e se non piace Oggi Cronaca, allora perché lo leggete?), ci sono persone che grazie al nostro giornale rimangono in collegamento con la loro terra e trovano piacere a leggere ciò che pubblichiamo.

Questa, per chi fa il nostro mestiere, è una delle maggiori gratificazioni e allora abbiamo pensato di cogliere la palla al balzo e ringraziare tutti coloro che ci apprezzano.

E’ un po’ che non lo facciamo ed è giusto, ogni tanto, dire grazie a chi ci segue costantemente.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca