Nei primi mesi dell’anno è stata intensificata l’attività della polizia locale alessandrina sul

controllo dell’autotrasporto. Il personale appartenente al settore territoriale ha sottoposto a verifica

72 veicoli per il trasporto delle merci, tra cui 43 mezzi d’opera destinati al trasporto terra, cemento e

quant’altro.

I controlli esperiti hanno portato alla contestazione di n. 40 violazioni per mancato rispetto

dei tempi di guida e riposo; n. 47 violazioni per l’utilizzo irregolare del cronotachigrafo; n. 6

violazioni sistemazione del carico in modo non conforme; n. 18 violazioni per la eccesso di velocità

n. 2 violazioni relative al cronotachigrafo in avaria

A seguito delle violazioni accertate è stata ritirata una patente di guida e sono stati decurtati

55 punti.

I