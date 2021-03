Ricerca per:

Nell’occasione verranno resi noti i tempi e le modalità di attuazione del nuovo centro che si spera possa entrare in funzione già da giovedì.

La presentazione alla stampa dei locali attrezzati è prevista solo per i giornalisti nella giornata di domani, mercoledì 10 marzo. Saranno presenti Gian Paolo Cabella, Sindaco di Novi Ligure e Orazio Barresi, Direttore del Distretto Novi-Tortona.

Qualcosa, forse, si sta muovendo sul fronte vaccini: a Novi Ligure viene allestito presso Centro Fieristico Le Dolci Terre, Viale dei Campionissimi, un nuovo Centro vaccinale per il Covid-19.

La sede di “Dolci Terre di Novi” diventa Centro vaccinale per il Covid-19