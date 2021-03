La Città di Bordighera è presente in veste di espositore all’ITB Berlin NOW, l’evento digitale dedicato al comparto dei viaggi e del turismo in calendario dal 9 al 12 marzo.

L’appuntamento, che è riservato ai soli operatori professionali, oltre ad un fitto programma di approfondimenti e contributi sull’evoluzione dello scenario prevede la possibilità di fissare un’agenda di incontri con buyer di ogni parte del mondo: una grande opportunità di promozione e valorizzazione per la città delle palme, che vede coinvolti l’Ufficio Turismo del Comune, il personale dello I.A.T., Federalberghi e Confesercenti.

“Avevamo già pianificato la partecipazione all’ITB un anno fa ma, pochissimi giorni prima della partenza, ci era stato comunicato l’annullamento della fiera a causa dell’emergenza Covid. Il panorama del comparto è profondamente cambiato da allora e, forse anche per questo, è diventata ancora più forte la nostra volontà di sostenere lo sviluppo turistico di Bordighera e di porci a fianco degli operatori del settore; non a caso l’ITB è solo il primo degli appuntamenti a cui saremo presenti nel 2021.” commenta il Vicesindaco Mauro Bozzarelli. “Si è creato un bel clima di collaborazione tra l’Ufficio Turismo, lo I.A.T. e le associazioni di categoria: professionisti che lavorano insieme per creare la migliore vetrina possibile per il territorio, a cui va il mio personale ringraziamento.”



Ufficio Staff del Sindaco