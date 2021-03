Direttore buongiorno.

Spesso ci si lamenta, a volte a torto a volte a ragione credo, dei servizi pubblici pero’ raramente sottolineiamo il buon funzionamento di un ufficio e delle risorse allo stesso addette.

Io ho rinnovato la mia carta di identita’ con la nuova c.i.e. e ritengo doveroso sottolineare il comportamento professionale di coloro che a vario titolo sono intervenuti nell’attivita’.

L’appuntamento rispettato, con l’addetto all’accoglienza munito di una scaletta degli appuntamenti che mi ha accompagnato sino all’ufficio e la Signora dell’ufficio anagrafe che ha provveduto materialmente, rapidamente e professionalmente all’operazione di rinnovo con le dovute spiegazioni in merito.

Naturalmente, a scanso di equivoci, non ho mai avuto il piacere di conoscere le persone intervenute nell’occasione.

Questo il 26 marzo alle 9,15. Appuntamento alle ore 9.15 – arrivato all’ingresso alle ore 9,05 ed uscito alle 9,20.

Io mi limito a cio’ che mi ha riguardato personalmente senza estendere ad altri uffici le considerazioni perche’ non corretto in quanto non vissuto in prima persona.

Cordiali saluti.

Il Tortonese Fedele