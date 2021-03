Ricerca per:

Sono in fase di definizione anche altre donazioni d’importante valore culturale sempre a favore della Biblioteca Civica di Novi Ligure.

Il sovrano Ordine di Malta è uno dei più antichi ordini religiosi cattolici laicali, tradizionalmente riconosciuto dalle altre nazioni come soggetto di diritto internazionale. La missione dell’Ordine è riassunta nel suo motto: alimentare, difendere e testimoniare la fede e servire i poveri e i malati.

Si tratta di una serie di Atti di Convegni sulla storia di Genova e dei genovesi tenutisi negli anni Ottanta e Novanta, di due volumi che raccolgono gli Atti di Convegni sulla storia dell’Ordine in Liguria e di alcuni volumi relativi alla presenza storica dell’Ordine in Oltregiogo, curati dai compianti Cesare Cattaneo Mallone e Lorenzo Tacchella.