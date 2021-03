Ricerca per:

«Lo stabilimento di Novi Ligure – aggiunge il Sindaco – impiegando lavorazioni a freddo non produce alcun tipo di inquinamento, mentre la presenza di un impianto di tal genere comporta innegabili vantaggi nel tessuto sociale della città e del circondario».

Nella giornata di ieri il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per sollecitare un suo intervento sulla questione Ilva.

Il Sindaco di Novi Ligure scrive a Draghi per l’ex Ilva