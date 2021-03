Ricerca per:

Sabato 13 e 20 marzo è in programma a San Bartolomeo al Mare l’Open day del Nido d’infanzia Abbracciaperte (Via Aurelia 139). Dalle ore 10:00 alle ore 12:00, esclusivamente su prenotazione ( abbracciaperte@jobel.it oppure 0183 417 770), le famiglie potranno scoprire gli spazi e conoscere il progetto educativo. Nel corso delle due sessioni dell’Open day, le famiglie potranno visitare gli ambienti interni e quelli esterni di questo nido che può ospitare fino a 24 bambini ed è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 17 dal lunedì al venerdì.