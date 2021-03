Grazie al nuovo Statuto, fortemente voluto dal presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, con l’avvallo del Sindaco Federico Chiodi, il Comune di Tortona, già da qualche mese, come avviene da tempo nei piccoli Comuni, può assegnare speciali deleghe ai singoli consiglieri comunali che – in pratica – diventano in qualche modo ‘responsabili’ del settore loro assegnato, quasi al pari di un assessore, ma con la differenza che non fanno parte ufficialmente della Giunta Comunale, né percepiscono indennità di carica.

In gergo tecnico si chiamano “Consiglieri incaricati”. Tortona, adesso, per la prima volta nella sua storia recente, ne ha due.

Nel corso del Consiglio Comunale di ieri, lunedì 29 marzo, infatti, il Sindaco Federico Chiodi ha annunciato di aver nominato due Consiglieri Incaricati: Matteo Fantone (a sinistra nella foto) ha ricevuto l’incarico istruttorio per l’Istruzione, mentre Filippo Fava (a destra) ha ricevuto quello per lo Sport.

La figura del Consigliere Incaricato è stata introdotta nello statuto e nel regolamento del Comune di Tortona dalle ultime modifiche approvate lo scorso anno dal Consiglio Comunale: in base allo statuto, i Consiglieri incaricati svolgeranno approfondimenti collaborativi, ma non potranno adottare atti che impegnino il Comune nei confronti di terzi, né svolgere compiti di amministrazione attiva; non riceveranno alcuna indennità e risponderanno direttamente al Sindaco o all’Assessore competente, partecipando alle riunioni di Giunta esclusivamente su invito.

Potranno essere delegati dal Sindaco a partecipare a qualche evento in rappresentanza dell’Amministrazione ma questa è una norma già vigore che vale per tutti i consiglieri, a prescindere che siano “Incaricati” o meno.

A spiegare il motivo di questi nuovi incarichi che serviranno alla Giunta per arricchire le conoscenze e conoscere in maniera più approfondita anche i problemi e le esigenze di questi due settori è il Sindaco di Tortona che è un fautore della democrazia così come dimostra questo “allargamento” dei compiti anche ai consiglieri

“La scelta di affidare queste due specifiche materie è anche legata a particolari obiettivi che intendiamo perseguire in questi due campi – ha dichiarato durante il Consiglio Comunale il Sindaco Chiodi – il mondo dello Sport sta attraversando un momento particolarmente difficile a causa della crisi sanitaria. Non solo è necessario individuare soluzioni a sostegno delle complessa realtà sportiva cittadina in questa fase, pur nel rispetto delle regole imposte dagli organi superiori, ma ancora di più studiarne un rilancio quando, speriamo presto, sarà possibile ritornare gradualmente alla piena attività.

Il Consigliere Fava conosce molto bene questo mondo, ha grande esperienza anche nei rapporti con le società sportive e con gli organi di gestione dello sport a livello locale, regionale e nazionale. Caratteristiche che ritengo ci saranno molto utili.

“L’istruzione è un ambito di primo piano per l’attività della nostra Amministrazione che entra ora in una fase cruciale con diversi obiettivi che ci siamo prefissi di conseguire – ha proseguito il primo cittadino – la riorganizzazione dell’offerta scolastica sul nostro territorio, arricchita dall’avvio del corso di studi superiore di logistica, e l’annosa questione della collocazione dell’istituto Tortona B per il quale si sta arrivando a una soluzione che richiederà impegno e stretta collaborazione fra Comune e Scuola. Inoltre, il periodo difficile che stiamo attraversando impone anche di ripensare e adeguare la modulazione dei servizi scolastici proposti. Una serie di questioni per affrontare le quali ritengo sarà indispensabile la collaborazione del Consigliere Fantone, docente lui stesso, con esperienza anche sul lato organizzativo e che ben conosce la realtà scolastica cittadina, il quale potrà quindi affiancare con competenza l’Assessore Marzia Damiani in questa fase importante e delicata”.