L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme, in attuazione dei propri principi statutari, è da sempre impegnata in un’azione di diffusione della cultura mediante la promozione e il sostegno di attività finalizzate a favorire la partecipazione dei suoi cittadini alla vita della città.

La situazione sanitaria emergenziale, a causa dell’epidemia da Covid 19, ha ostacolato la programmazione e la realizzazione di qualsiasi iniziativa che potesse arricchire l’offerta culturale, turistica e sportiva cittadina nei primi mesi dell’anno. Tuttavia, con l’ottica di un graduale miglioramento e di un ritorno alla normalità, il Comune di Acqui Terme intende promuovere la realizzazione, nell’anno 2021, di iniziative in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, ricreativo e sportivo al fine di fornire a turisti e residenti una ricca offerta culturale e turistica, avvicinando settori di pubblico sempre nuovi e ampi, con lo scopo di valorizzare il territorio, le sue peculiarità e i suoi assets culturali, paesaggistici e enogastronomici.

In ottemperanza al nuovo “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 29/12/2020, e in ossequio ai principi di trasparenza, l’Amministrazione Comunale di Acqui Terme ha deciso di procedere con la redazione e pubblicazione di un unico Avviso Pubblico volto al reperimento di proposte progettuali, da realizzarsi entro l’anno 2021, in grado di produrre impatti significativi sulla crescita socio-culturale dei cittadini e una ricaduta positiva nel settore turistico e sportivo del territorio.

L’Avviso Pubblico, unitamente ai suoi allegati, è stato pubblicato il 30 marzo sul Sito istituzionale del Comune nella sezione Avvisi: gli interessati potranno presentare richiesta di contributo, su apposita modulistica, entro le ore 12 del 20 aprile 2021 via PEC all’indirizzo: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it oppure con consegna al Protocollo/URP nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.

L’ammontare della somma totale a disposizione è pari a € 37.700,00: per ogni domanda potrà essere erogato un contributo non superiore a € 10.000,00. I contributi saranno erogati in base alla valutazione dei progetti effettuata da apposita Commissione, in base a criteri prestabiliti e ben delineati nel testo dell’Avviso.

L’Avviso Pubblico prevede anche agevolazioni diverse dall’erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell’iniziativa, da considerarsi quali contributi indiretti per l’importo corrispondente al loro valore economico.

L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, con questo Avviso, intende creare sinergie tra i soggetti pubblici e privati che lavorano nel settore culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, ricreativo e sportivo.

Con questo Avviso l’Amministrazione Comunale intende utilizzare uno strumento che risponda pienamente al principio di trasparenza, un criterio cogente in grado di conformare la relazione tra soggetti pubblici e privati e di garantire i principi di legalità e di imparzialità. Sarà posta particolare attenzione al carattere innovativo delle proposte, ma senza tralasciare l’importanza delle attività consolidate nel tessuto culturale, turistico e sportivo cittadino.