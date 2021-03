Dopo aver giurato da sottosegretario al ministero della Difesa sento innanzitutto di rivolgermi all’amata Liguria per condividere questo straordinario momento della mia vita politica. La grande responsabilità che mi è stata affidata è frutto della fiducia che i cittadini della provincia di Imperia mi hanno dato con l’elezione al Parlamento nel marzo 2018.

Sarà per me motivo di orgoglio essere rappresentante al governo del Paese di questa parte della Liguria. La nostra terra ha legami radicati e indissolubili con la migliore tradizione della Difesa in tutte le sue articolazioni e ne è presidio con le straordinarie professionalità che quotidianamente adempiono al loro dovere. Anche per questo la responsabilità che mi è stata affidata mi obbliga a servire al meglio delle mie possibilità il mio ruolo istituzionale. Non posso non abbracciare virtualmente tutti gli amici di Forza Italia che con passione mi hanno sostenuto e continuano a tenere alta la bandiera dei nostri valori. Nella veste di sottosegretario alla Difesa sarò il rappresentante di tutti

Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato eletto nel collegio ligure di Sanremo