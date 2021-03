Il Comune di Novi Ligure celebra la giornata dell’8 marzo, festa internazionale della donna, con una serie di appuntamenti dedicati all’universo femminile che accompagneranno gli interessati in un vero e proprio viaggio virtuale.

L’Assessorato agli Affari Sociali e alle Pari Opportunità proporrà la rassegna di eventi “Storie di donne tra le panchine”, racconti di donne novesi tra passato e presente, a testimonianza di come ogni storia, dalla più semplice alla più complicata, possa aver contribuito a rendere la città un posto migliore. Un viaggio che parte da lontano ed arriva fino ad oggi, attraverso reali ricostruzioni che narrano il difficile e lungo cammino dell’affermazione femminile. «La giornata internazionale della donna è da sempre una ricorrenza importante per ricordare le conquiste sociali che hanno visto cambiare radicalmente il ruolo della donna nel tempo – dichiara l’Assessore agli Affari Sociali, Marisa Franco –. Il senso dell’essere donna fu ben riassunto in questa frase di Oriana Fallaci: essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede coraggio, una sfida che non finisce mai».

“Storie di donne tra le panchine” partirà dalla riscoperta della vita della prima donna ufficiale della storia, Francesca Der Oberlieutenant Franz Scanagatta, in una mostra virtuale in collaborazione con Novi 1799 che sarà disponibile sulla pagina Facebook dell’associazione a partire dalle ore 16 di lunedì 8 marzo.

La rassegna prosegue con Una Filatrice Novese, una storia di lavoro, sacrificio ed emancipazione, una ricostruzione attraverso documenti e testimonianze della grande tradizione delle Filande, prezioso bagaglio storico della nostra città, con il contributo della Biblioteca Civica di Novi Ligure e dell’Ing. Pietro Rescia, tra i massimi esperti della tradizione della seta a Novi Ligure. Il video racconto sarà disponibile sul canale YouTube del Comune di Novi Ligure a partire dalle ore 18 di sabato 6 marzo.

In contemporanea si svolgerà l’iniziativa Le Novesi oggi, storie di donne novesi raccontate tra le panchine. Questa volta le protagoniste saranno le abitanti di Novi oggi: sarà possibile inviare un racconto, una testimonianza, una ricetta, vostra o legata a familiari e persone care donne, alla mail aff.sociali@comune.noviligure.al.it dall’8 al 18 marzo. Tutto il materiale sarà in seguito racchiuso in una raccolta e reso disponibile sul sito del Comune.

Nella stessa giornata l’Assessorato alla Cultura proporrà l’appuntamento della rassegna Novi d’autore dal titolo “Novi d’autore celebra l’8 marzo”. Debora Riccelli, autrice, legge Annarita Briganti “Coco Chanel, una donna del nostro tempo” (Milano, Cairo 2021). La presentazione sarà disponibile a partire da lunedì 8 marzo, alle ore 18, sul canale Youtube del Comune di Novi Ligure.

Il Museo dei Campionissimi invece, domenica 7 marzo, alle 18, proporrà l’evento “A ruota libera”. In occasione della festa della donna, parliamo di donne e sport, donne e ciclismo attraverso il canale Youtube del Comune. Interverranno l’editrice Ilaria Leccardi, gli autori Sandro Bocchio e Giovanni Tosco, la ciclista professionista alessandrina Gaia Tortolina, il direttore sportivo Linda Subbrero; modera la giornalista Mimma Caligaris.