Nel caso si ricevesse, quindi, una telefonata da utenza mobile con la richiesta di un appuntamento per la consegna di una missiva, si invitano i cittadini a declinare tale richiesta e segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine.

A seguito di alcune segnalazioni, si informa che la Città di Casale Monferrato non ha in corso alcuna iniziativa che preveda il recapito di una lettera a nome del Sindaco Federico Riboldi o dell’Assessore Luca Novelli o di qualsiasi altro Amministratore comunale.

False telefonate a nome del Comune o degli Amministratori comunali di Casale: “non fate entrare nessuno in casa!”