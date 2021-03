Ci sono scherzi e scherzi e quello scoperto dai Carabinieri della compagnia di casale Monferrato non è finito bene per l’autore che forse non voleva fare nulla di male ma non ha fatto i contri con la solerzia dell’amica che, preoccupata, ha dato l’allarme

Così stessi militari operanti hanno denunciato per procurato allarme un41enne rumeno, residente nell’alessandrino con precedenti di polizia poiché il 25 febbraio effettuava una chiamata sull’utenza mobile di una sua amica 48enne rumena, facendole sentire una voce femminile che urlava e chiedeva aiuto.

La 48enne allertava subito il NUE 112 che passava la telefonata alla Centrale Operativa dei Carabinieri ed il centralinista in turno effettuava subito tutti gli accertamenti, inviando sul posto, per le verifiche del caso, le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Occimiano, Bassignana e Solero (AL). Il reo veniva rintracciato presso la propria abitazione e messo alle strette, ammetteva di aver realizzato uno scherzo telefonico nei confronti della sua amica.