Era in pensione già da diversi anni, ma per oltre 40 è stato un Vigile urbano al servizio della città di Tortona, arrivando anche al grado di vice comandante ed era conosciuto da tantissime persone. E’ deceduto oggi, mercoledì 10 marzo, al termine di una lunga malattia che negli ultimi anni lo aveva aveva debilitato.

Parliamo ovviamente di Alessandro Campili, 80 anni, residente a Tortona e, per anni, figura importante del Comando di Polizia Municipale.

A darne il triste annuncio sono la moglie Anna, il figlio Andrea, agente di polizia municipale in servizio da pochi anni sempre presso la sede di Tortona, la nuora Antonella, il fratello Giuseppe con Lella e tanti parenti.

I funerali avranno luogo venerdì 12 marzo alle 15,30 presso la parrocchia del Sacro Cuore, mentre il rosario sarà recitato domani, giovedì 11 marzo, sempre in parrocchia, ma alle 19. La salma, che si trova presso la Casa Funeraria di Tortona lungo la ex statale per Genova 68, può essere visitata dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

“Oggi per me – scrive pubblicamente sul Mario Carmelo Spere, che ringraziamo anche per l’immagine – è una giornata triste è mancato Alessandro Campili, per 40 anni mio superiore nella Polizia Municipale Sandro voglio ricordarti così pubblicando la tua fotografia di quando eri in servizio. Riposa in pace”

“Mi spiace. Era una figura amica – aggiunge lo storico locale Armando Bergalio – Ancora giovani ci trovavamo spesso al Bar Venezia alle sera. Ogni tanto mi raccontava qualcosa della sua professione di Vigile. Ricordo che una volta mi aveva detto. “Quando ero stato assunto ho dovuto presentarmi con la mia bicicletta. Solo successivamente ebbi in dotazione la bicicletta dal Comando… Condoglianze alla famiglia.”

Chi scrive, oltre a lui, conosce personalmente la moglie Anna e il figlio Andrea ai quali vanno le più sentite condoglianze. Sandro era un vigile urbano molto particolare, dotato di un carattere e un modo di fare che lasciarono il segno a Tortona.”

Angelo Bottiroli