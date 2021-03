Ricerca per:

Fornendo informazioni il più possibile precise si contribuisce in modo determinante nel limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva. Per ulteriori informazioni: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/incendi-boschivi/stato-massima-pericolosita-per-incendi-boschivi

Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni, durante il periodo di massima pericolosità incendi boschivi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale. Tutti i cittadini possono difendere il territorio in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

Sono pertanto vietati, sino alla cessazione dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi, gli abbruciamenti di residui vegetale (paglia, sfalci, potature ecc).

La Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale, ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte, a partire da venerdì 26 marzo.

Da oggi scatta l’attenzione agli incendi boschivi (anche in collina e non solo)