Se al livello regionale, in Piemonte, la situazione relativa al Covid si sta aggravando sempre di più, in provincia di Alessandria il numero dei contagi è altalenante, a volte scendono, altre salgono e non c’è – per fortuna e per ora – una netta tendenza alla crescita, anche se i numeri non sono così ottimali come sembrerebbero a prima vista.

In alto la tabella aggiornata a ieri sera, mercoledì 10 marzo.