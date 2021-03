Ricerca per:

Abbiamo scritto alcune volte di assembramenti a Tortona e sulla pagina FB del giornale siamo stati subissati di critiche – anche feroci – da parte di molti lettori, ma purtroppo siamo stati buoni profeti e i risultati disgraziatamente si vedono: la città di Tortona che fino a poco fa era tra le meno interessate dal Covid a livello provinciale, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo adesso sta risalendo la classifica e insieme ad Acqui Terme è l’unica che non registra diminuzione di casi, anzi è quella con il maggior numero di incremento.

Covid in provincia, la situazione migliora dovunque tranne che a Tortona e Acqui