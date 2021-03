Situazione stazionaria, nelle maggiori città della provincia di Alessandria per quanto riguarda le infezioni da Covid-19, come potete vedere dalla tabella in alto.

I dati sono aggiornati alle 18,30 di ieri. L’unica città che si mantiene al di sotto della soglia da “Zona Rossa” stabilita dal Governo, cioé 250 positivi ogni 100mila abitanti è solo Tortona che ha una percentuale più bassa.

Evidentemente i richiami del Sindaco, dei giornali e di tanti altri servono anche se gli assembramenti purtroppo saranno difficili da azzerare.