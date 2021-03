La terza ondata del Covid è qui, inutile nasconderlo. Lo attestano i dati a livello nazionale e anche la provincia di Alessandria che mantiene una percentuale di positivi al virus molto bassa, nella giornata di ieri, ha registrato incrementi in tutti i maggiori comuni.

Lo potete vedere dalla tabella che pubblichiamo in alto.

Situazione preoccupante? Non ancora visto l’andamento e la percentuale di positivi rispetto alla popolazione (come si può notare dalla tabella riassuntiva in basso), ma è fuor dubbio che la situazione merita la massima attenzione anche perché i dati di ieri si riferiscono a contagi contratti da 7 a 14 giorni fa (tempi medi di incubazione del virus) e sappiamo che la scorsa settimana a Tortona (ma non solo) ci sono stati non pochi assembramenti, quindi il timore che i contagi siano destinati a salire è reale per cui siao in uno stato di massima allerta.

I prossimi giorni potrebbero essere indicativi sulla situazione e potremo capire se la provincia di Alessandria continuerà ad essere meno interessata dal Covid com’è accaduto in queste ultime settimane, o se, invece, si allineerà a quello che si sta verificando in molte citta italiane.

Incrociamo le dita e ricordiamoci che l’unica arma che abbiamo contro il Covid è il vaccino.