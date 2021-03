Ricerca per:

“Con la scomparsa della signora Rita – spiega il Sindaco, Valerio Urso – se ne va un’altra figura che ha scritto la storia di San Bartolomeo al Mare e del Golfo dianese, insieme al marito, Cap. Elvio Arimondo, hanno marcato profondamente la crescita della nostra collettività. Fondamentale il suo contributo per l’organizzazione e la realizzazione del Premio Rovere d’Oro di cui è stata fondatrice e Presidente. Ci mancheranno la sua energia e la sua determinazione, il suo sostegno è sempre stato determinante”.

L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare esprime il proprio cordoglio e quello di tutti gli abitanti per la scomparsa di Rita Romani, vedova Arimondo, avvenuta ieri sera.

Cordoglio a San Bartolomeo per la scomparsa di Rita Romani, vedova Arimondo