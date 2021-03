Non solo la delibera che ha salvato i commercianti ambulanti dalla possibile revoca della concessione in caso di assenze nei mercati fino a fine emergenza Covid, ma anche aiuti concreti per le loro attività sul nostro territorio. Regione Liguria, grazie all’assessore Andrea Benveduti, ha attivato un fondo da oltre 4,3 milioni di euro.

Con questo strumento viene consentita la distribuzione di un contributo di 1000 euro a fondo perduto destinato a ogni commerciante ambulante, che grazie a una procedura più veloce arriverà nel giro di qualche giorno, senza attendere la chiusura dell’avviso. Per ottenerlo basterà compilare un semplice modulo pubblicato sul sistema ‘Bandi online’ di Filse da giovedì 15 aprile a lunedì 31 maggio. Siamo vicini a questa categoria che è stata particolarmente colpita dalle restrizioni inerenti la pandemia da coronavirus e finora dimenticata”.

Mabel Riolfo (Lega)