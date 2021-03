Grazie ai soldi delle “Compensazioni” del Terzo Valico e ad un accordo con la Rete Ferrovie Italiane (RFI) il Comune di Tortona potrà realizzare l’ampliamento della Tangenziale costruendo un nuovo tratto che dalla frazione Torre Garofoli si congiungerà con il casello autostradale evitando a molti mezzi pesanti di arrivare in prossimità della città, alleggerendo così il traffico.

La delibera, molto importante e approvata nell’ultimo consiglio comunale è stata illustrata dal Sindaco Federico Chiodi.

“Il completamento della nuova tangenziale – ha detto il Prrimo cittadino di Tortona – rappresenta uno degli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione comunale: si tratta di un’opera che migliorerà la viabilità cittadina, risolvendo gran parte delle criticità legate al traffico di veicoli e mezzi pesanti che tutti i giorni percorrono la nostra circonvallazione, in particolare decongestionando la parte più critica che corrisponde al tratto fra il ponte sul torrente Scrivia e il cavalcavia nei pressi di località Cascinotti Fornace: i lavori, suddivisi in due lotti funzionali saranno finanziati con 3.127.000 euro del “Progetto Condiviso” e cofinanziati da RFI per circa 3.382.000 euro, risultato dalle economie derivanti dallo stralcio, rispetto al progetto iniziale del Terzo Valico, del cavalcavia in strada Bosco.”

Rispetto alle ipotesi del recente passato, il tracciato della tangenziale è stato modificato in un’ottica di funzionalità consentendo la realizzazione di un cavalcaferrovia sopra i binari che affiancano la strada provinciale 10, proseguendo poi per ricongiungersi con strada Cabannoni, dove sarà effettuato il secondo lotto di interventi per allargare la carreggiata, fino ad incrociare lo svincolo sulla sp 211 nei pressi del casello.

“Questa soluzione – ha aggiunto Federico Chiodi – risulta anche più economica rispetto ad altre già prospettate e richiede tempi di realizzazione più brevi. Il costo dell’intera opera viene stimato, in maniera molto prudenziale, in circa 11 milioni di euro: in realtà, dalle prime previsioni di costo da parte di operatori del settore, l’importo per la realizzazione dell’intera opera appare decisamente più contenuto e in grado di essere interamente coperto dai fondi già a nostra disposizione.”

Infine un’altra buona notizia: “Nei giorni scorsi – ha concluso il Sindaco di Tortona – è stato avviato un confronto con ANAS, l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, che nei prossimi mesi prenderà in carico tutte le strade provinciali, che ha manifestato l’interesse a inserirsi nel progetto cofinanziando i lavori: ancora è da definire e, soprattutto, quantificare la modalità di questo intervento, ma questo interesse rafforza le certezze sulla sostenibilità di questo intervento e apre nuove possibili prospettive.”