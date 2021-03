Ricerca per:

Intorno alle 16:00, la svolta positiva delle ricerche: la pattuglia dei Carabinieri di Rosignano si recava alla Grotta di Lourdes nel comune di San Giorgio, dove, seduta su una panchina all’esterno della Cappella, individuava la donna in preghiera e in buone condizioni di salute. La figlia, avvisata immediatamente, ha potuto così riabbracciare la madre e riaccompagnarla a casa con l’assistenza dei Carabinieri.

Nel primo pomeriggio dei giorni scorsi, una donna si presentava presso il Comando Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato per denunciare l’allontanamento volontario della propria madre 65enne, che aveva lasciato l’abitazione nella tarda mattinata senza portare con sé documenti, denaro e medicine, di cui aveva bisogno, poiché affetta da un forte disagio psicologico che lasciava temere un possibile gesto anticonservativo. Considerata l’età, lo stato di salute e il clima particolarmente freddo della giornata, venivano immediatamente allertate tutte le pattuglie della zona e le Centrali Operative delle altre Forze di Polizia, diramando la foto dell’anziana, con una dettagliata descrizione degli indumenti indossati al momento dell’allontanamento.

Casale Monferrato, mamma di 65 anni scappa da casa per andare alla Grotta di Lourdes