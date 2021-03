Assembramenti, spaccio e nessun controllo, questa la denuncia sui social di Matteo Rossino, portavoce di Torino Tricolore, che dopo il servizio a Le Iene ha deciso di andare a documentare la situazione nella periferia nord della città.

Dopo gli ultimi avvenimenti in Barriera, ho voluto andare a vedere con i miei occhi se per caso la situazione fosse cambiata ma come pensavo in questa zona è sempre peggio, gli stranieri gestiscono le piazze e le usano per spacciare e spesso nascono risse.

Inoltre la cosa davvero assurda, che mi fa infuriare, è il fatto che, a queste persone si permetta di non rispettare nessuna regola mentre a noi, da più di un anno, chiedono sacrifici, ci fanno chiudere attività e ci accusano se usciamo a bere qualcosa con gli amici.

Come sempre due pesi e due misure, ma i torinesi sono stanchi di tutto questo, la rabbia è grande nelle periferie sono troppi anni che, in quartieri come questo, gli italiani sono stati dimenticati dalle istituzioni, noi invece siamo pronti a scendere in piazza e metterci la faccia per difenderli.

Matteo Rossino