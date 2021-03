E’ stata approvata nell’ultima riunione del Consiglio Comunale, la realizzazione della nuova scuola di Logistica, che sarà realizzata con una spesa di un milione e mezzo di euro, grazie ai fondi del Terzo Valico destinati ai Comuni.

Parliamo dell’ampliamento dell’edificio scolastico di via Bonavoglia (nella foto in alto) che ospiterà i nuovi corsi di scuola superiore di logistica organizzati dall’istituto “Marconi-Carbone”

E’ il primo intervento che il Comune effettuerà con i fondi del “Progetto Condiviso”, per un costo di 1.550.000 euro e consiste nell’ampliamento, con la realizzazione di un nuovo “corpo”, dell’edificio scolastico di via Bonavoglia, già sede in passato della facoltà di Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale, e più recentemente occupato dalla scuola media “Patri”.

“Un progetto molto importante per due motivi – ha detto il Sindaco Federico Chiodi in Consiglio – l’istituto superiore “Marconi-Carbone” avvierà in quella sede il nuovo corso di studi di logistica, un’opportunità in più per la formazione dei nostri giovani, ma soprattutto un’opportunità che offre reali prospettive di impiego sul nostro territorio, in un settore che nei prossimi anni vivrà una ulteriore espansione della quale anche Tortona sarà protagonista. Poi, il trasferimento del “Carbone” libererà la sede di corso Cavour, dove potrà invece insediarsi la scuola media “Patri” risolvendo così parte del problema della collocazione del comprensivo “Tortona B” precedentemente in viale Kennedy.”