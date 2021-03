Gli operatori del Commissariato di Casale Monferrato hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il cittadino italiano A. A. di anni 24, residente in quel Comune, poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini traevano origine dall’escussione della persona offesa la quale, qualche giorno prima, si era recata in Commissariato per sporgere denuncia.

Dall’esposizione della donna emergeva una difficile situazione famigliare, nella quale da tempo la stessa, talvolta alla presenza delle figlie minori, subiva maltrattamenti da parte del compagno che, dando sfogo alla sua gelosia, la aggrediva ripetutamente sia fisicamente che verbalmente.

Le condotte lesive poste in essere nei confronti della persona offesa venivano perpetrate fino all’ultimo intervento effettuato da personale dell’Ufficio Anticrimine di quel Commissariato, a seguito del quale tutti i fatti venivano segnalati alla Procura della Repubblica di Vercelli.

Nel giro di pochi giorni, grazie alla minuziosa ed attenta indagine svolta dagli operatori di Polizia, veniva emessa dall’A.G. una misura cautelare personale nei confronti dell’aggressore, al quale veniva vietato di avvicinarsi e di contattare l’ex compagna.

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casale Monferrato, negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, erano già intervenuti in altri 7 casi di “Codice Rosso” in favore di altrettante donne vittime di violenza di genere. I predetti interventi hanno comportato l’emissione da parte dell’A. G. di misure cautelari inerenti il Divieto di Avvicinamento alle vittime, determinando così la cessazione delle condotte criminose.