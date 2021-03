Ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale del 5 marzo 2021 dal titolo “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche il Comune di Tortona ha provveduto a chiudere il giardino e area giochi.

“Il Giardino e larea giochi sono prudenzialmente chiusi. È fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità mediante prenotazione telefonica al numero 01318644 01 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.”

I cartelli con questa dicitura sono stati posizionati in tutte le aree verdi recintate dove era possibile provvedere alla chiusura da parte del Comune di Tortona in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione Piemonte.

Sulla pagina Social del Comune diversi commenti da parte di tanti cittadini di cui riportiamo i più significativi:

Paola S. Pare che queste nuove varianti si propaghino velocemente proprio tra i bambini o ragazzini per cui, o li si fa giocare usando le accortezze sanitarie altrimenti è chiusura per tutti…mi è capitato in questi giorni di passare a fianco l’Area Silvi ed effettivamente non c’era da ridere, i bambini son bambini ma le mamme presenti potrebbero cercare per quanto sia possibile di far evitare ai ragazzi manate e spinte (giocavano a calcio)il tutto ovviamente senza mascherina. Tornando a casa, campo di calcio Paghisano basso, ragazzini in partita senza mascherina e genitori fuori a guardare…Se non ci pensano gli adulti a cosa potrebbe succedere può mai farlo un ragazzino che giustamente non vede l’ora che tutto torni come prima? Ma non erano vietati gli sport di contatto?

Daniela M. Lo psicologo per i traumi mentali morali di questi poveri bambini….. no scuola, no, sport, no giardini… lo pagherà la Regione?

Paolo P. Ancora non hanno capito che devono chiudere i confini e non far entrare più nessuno in Italia a meno che non sia ricongiungimento familiare, facendo entrare solo previa quarantena e tampone. Le varianti che arrivano delle varie parti del mondo entrano in Italia, non le diffonde né la movida e ne i parchi dove giocano i bambini.

Isabella B. Certo, chiudiamo le aree all’aperto e segreghiamo le povere creature in casa… è certamente più salutare.

Francesca P. Con positivi da zona gialla dobbiamo subire le regole di zona arancione rinforzata. Mah…!