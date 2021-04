Questa mattina il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, con il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Locci e gli assessori Silvia Straneo e Piervittorio Ciccaglioni, ha effettuato un sopralluogo al Centro Vaccinale della ex Caserma Valfrè, che ha iniziato le vaccinazione ai cittadini di età compresa fra i 71 e i 79 anni.

All’incontro, cui ha partecipato anche il il Dott. Paolo Cecchini, consulente medico dell’Unità di crisi comunale Covid-19, erano presenti l’Ing. Marco Colatarci, Country Manager di Solvay Italia e l’Ing. Andrea Diotto, Direttore del sito Solvay di Spinetta Marengo, che hanno confermato la donazione di 104.200 Euro in favore del Comune in sostegno della realizzazione del nuovo centro vaccini.

La donazione è stata effettuata da Solvay di Spinetta Marengo attraverso la Fondazione del Gruppo Solvay “ROI BAUDOUIN”, creata appositamente per sostenere iniziative di solidarietà dall’avvio dell’emergenza internazionale della pandemia Covid-19.

“Questa iniziativa – dichiara il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco – ha un peso notevole e un carico d’importanza elevato perché ci permetterà di dare un impulso importante al numero di vaccini effettuati giornalmente in Alessandria. Sull’operazione in atto vi è una chiara e netta partecipazione di soggetti privati nella creazione dell’hotspot vaccinale per Alessandria. E’ importante comprendere che sulla realizzazione di questo progetto c’è una coralità e una comunità di intenti tra pubblico e privato, uniti nella lotta contro la pandemia”.

Il nuovo Centro Vaccinale potrà raggiungere una capienza di 500 vaccini al giorno ed è stato realizzato con Regione Piemonte, Arpa, Croce Rossa Italiana, Esercito Italiano, Provincia e Comune di Alessandria.