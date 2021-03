Ricerca per:

Le attività lavorative si inseriscono nel contesto di manutenzione mirata alla conservazione e al miglioramento del patrimonio edilizio comunale esistente, con l’obiettivo di ripristinare, con urgenza, le idonee e necessarie condizioni d’uso e sicurezza dei locali, in particolar modo del magazzino degli operai. Nel dettaglio si è trattato di un intervento dal valore di 165 mila euro. Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere acquese Massimo Sommariva e i lavori sono stati affidati alla Ditta Cavelli Costruzioni srl con sede ad Acqui Terme.

Sono terminati gli interventi di messa in sicurezza dell’immobile della Ex Kaimano. I lavori hanno previsto opere di risanamento alle prime tre campate di struttura interessate dal dissesto, demolite e poi ricostruite con gli stessi sistemi costruttivi.

Ad Acqui Terme messa in sicurezza l’ex discoteca Kaimano