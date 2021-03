Ieri sera in Consiglio comunale il nostro consigliere Federico Mattirolo ha presentato tre mozioni, legate da un filo conduttore: quello di attirare l’attenzione sull’importanza delle attività che si possono svolgere all’aperto, a contatto con la natura.

Purtroppo, non tutte le proposte sono state accolte con spirito collaborativo. Soltanto la mozione per la riapertura della Torre del Castello è stata approvata, mentre la mozione che proponeva di realizzare un progetto di tutela dei pedoni e stimolo della cittadinanza allo svolgimento di attività motorie e la mozione per il sostegno dell’attività all’aperto svolta dai centri sportivi e delle palestre (in zona gialla e arancione), sono state respinte, con argomentazioni discutibili e strumentali, sulle quali non intendiamo soffermarci in questa sede.

Progetto Tortona ha adottato un Manifesto programmatico (https://www.progettotortona.it/manifesto/), che mette al centro lo sviluppo digitale e il rispetto per l’ambiente, nel quale si immagina una città vivibile e in evoluzione, a misura di tutti i suoi cittadini.

Continueremo serenamente il nostro lavoro di proposta e costruzione, in maniera coerente con i principi espressi nel nostro Manifesto, con la consapevolezza che le buone idee non hanno colore politico e fanno bene a tutti.”

PROGETTO TORTONA

Di seguito la Mozione approvata.

Il Consigliere Comunale Federico Mattirolo illustra e propone di approvare la seguente mozione.

PREMESSO:

che in data 25 aprile 2014, in seguito ai lavori per la messa in sicurezza, eseguiti grazie a fondi governativi (pari a euro 202.937,00) direttamente amministrati dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali, l’accesso alla Torre è stato riaperto al pubblico;

che dalla data di riapertura, l’accesso alla Torre è stato possibile in saltuarie occasioni nel corso degli ultimi anni grazie alla collaborazione di associazioni di volontari che si sono occupate di sorvegliare l’accesso e di assicurare che fosse rispettata la suddivisione dei visitatori in gruppi ordinati di salita e discesa.

CONSIDERATO:

che la Torre del Castello rappresenta uno dei simboli di Tortona e che la visita alla stesso costituisce una straordinaria opportunità di valorizzazione di un monumento storico della città;

che nel perdurare della Pandemia da Covid-19, il Parco del Castello, quale “polmone verde” della città, rappresenta una meta irrinunciabile per tanti cittadini e famiglie che cercano qualche ora di svago o relax all’aria aperta.

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA AFFINCHE’: