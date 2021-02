Tanta voglia di viaggi e un desiderio manifesto di tornare a vivere l’esperienza di volo: è quanto appurato dalla ricerca commissionata da Qatar Airways alla società di ricerca Human Highway per indagare le emozioni, le aspettative e i desideri degli italiani.

A emergere, l’idea che il viaggio rappresenti, non solo la ritrovata voglia di comprare un biglietto e tornare a girare il mondo con la spensieratezza di una volta, ma qualcosa di più. Il 45% degli intervistati si dichiara contento al pensiero di poter salire a bordo di un aereo verso una destinazione da sogno; il 40% si dichiara eccitato. Tra i viaggiatori abituali emerge però anche un’altra dimensione, una sensazione di sollievo, data dalla possibilità di potersi nuovamente dedicare ad una delle proprie passioni, il piacere della scoperta e della conoscenza.

Nel dettaglio, il 40% degli intervistati dichiara di ripensare molto di frequente, con piacere e nostalgia, a un bel viaggio fatto in passato. Una percentuale che cresce ancora di più tra i viaggiatori abituali, che più di altri sono propensi a programmare già da ora un prossimo viaggio intercontinentale (circa un decimo dell’intero campione corrispondente a 3 milioni di persone).

Il desiderio di pianificare un viaggio nel prossimo futuro rimane poi un pensiero latente ma non totalmente privo di ottimismo: i più ottimisti, in tal senso, sono gli habitué in particolare per lo più gli uomini, così come i giovani tra i 25 e 34 anni di età. Altro passaggio chiave della ricerca è la sottolineatura di viaggi multigenerazionali all’insegna del family first.

In altre parole, la famiglia viene prima di tutto e per la maggior parte degli intervistati appartenenti a tutte le fasce di età – dai giovani, agli young adult, agli over 60 – il compagno ideale del prossimo viaggio da sogno è il proprio partner (65,8%) o i propri figli (33%). Secondi in classifica gli amici, ma non senza differenze di genere: gli uomini, oltre al partner, apprezzano più la compagnia di uno o più amici rispetto alle donne, che invece sono più orientate all’ambito familiare. Il 36.2% di loro esprime il desiderio di fare il viaggio coi figli, il 9% preferisce i fratelli e le sorelle.

