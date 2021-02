I Sindacati dei Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL di Alessandria ritengono grave e molto preoccupante la situazione che si è venuta a creare per i ritardi nella messa in opera del piano vaccinale.

Gli anziani, che più di altri rischiano la vita, dovranno attendere ancora a lungo.

Ogni giorno, ora o minuto perso ha una diretta e drammatica conseguenza in termini di vite umane. Nella categoria anagrafica degli over 60, da inizio pandemia, si è concentrato il 95,6% dei decessi.

Non si tratta solo di voler uscire rapidamente da questa situazione “per tornare alla normalità”, ma di lottare contro il tempo per salvare la vita dei nostri anziani.

Perciò abbiamo rivolto un forte appello al Prefetto, dottor Iginio Olita, e alla Direzione ASL AL perché facciano tutto il necessario per portare la popolazione anziana fuori dall’emergenza in tempi rapidi. Ulteriori ritardi non sono più accettabili.

Cgil Cisl e Uil pensionati