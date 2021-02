I Sindacati dei Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL di Alessandria hanno incontrato la Direzione della Asl AL per un confronto sull’organizzazione e l’andamento del piano vaccinale anti Covid 19.

L’incontro è avvenuto il 22 febbraio in videoconferenza.

Dopo la vaccinazione del personale sanitario, in prima linea nella lotta contro la pandemia, e dopo quella degli ospiti e dei dipendenti delle RSA (case di riposo) è ora il turno di tutti i cittadini ultraottantenni.

Nell’incontro sono state chiarite le modalità di organizzazione di questa fase e la dislocazione dei Centri vaccinali attivati nei centri zona e di quelli periferici.

Le organizzazioni sindacali sono ora impegnate a diffondere tutte le informazioni ai propri iscritti e alla popolazione anziana, fornendo ogni consulenza e assistenza fino al servizio di accompagnamento, là dove necessario, grazie all’impegno di associazioni di volontariato come Auser e Anteas.

Cosa bisogna fare:

• SEGNALARE la propria volontà di ricevere il VACCINO al proprio medico di famiglia. • Ogni MEDICO registrerà l’adesione sull’apposita piattaforma regionale (SSI) e indicherà anche eventuali priorità sulla base del quadro clinico dell’assistito.

• Il sistema dell’ASL di competenza provvederà a definire gli appuntamenti e a indicare luogo, data e ora della convocazione per la vaccinazione tramite SMS o mail o al numero di cellulare di un parente o persona fidata (questo contatto va indicato al medico di base).

•La comunicazione per il vaccino avverrà almeno 48 ore prima dell’appuntamento fissato.

CENTRI VACCINALI :

Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Ovada, Valenza (sono operativi 7 giorni su 7 per otto ore al giorno) CENTRI VACCINALI PERIFERICI: TRINO V. viale Ortigara, 4 CASTELLAZZO B. via San Giovanni Bosco, 2 ARQUATA S. via Libarna, 267 FELIZZANO Piazza Ercole, 2 GAVI L. via Garibaldi, 7 MONCALVO via Giovanni Goria, 9 CASTELNUOVO S. piazza Vittorio Veneto, 15 OZZANO M. via Rivara, 5 SAN SEBASTIANO C. via Cavour, 1