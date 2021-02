Il Comune di Tortona ha notato che l’abbandono indiscriminato di rifiuti su aree e spazi pubblici o comunque soggetti ad uso pubblico, è cresciuto notevolmente nel corso degli ultimi anni e riguarda in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura, anche speciali e speciali pericolosi, che vengono rilasciati in ambienti urbani o rurali.

Visto che le aree dove avvengono questi abbandoni, il più delle volte, rischiano tuttavia di divenire, a lungo andare, ove non si proceda celermente alla rimozione, veri e propri ricettacoli di rifiuti con tendenziale carattere di sistematicità tale da potersi trasformare in vere e proprie discariche abusive, con annesso degrado ambientale e potenziale pericolo di inquinamento del sito interessato, ha deciso di dotarsi di un servizio di pronto intervento tale da procedere tempestivamente in presenza del rinvenimento di rifiuti abbandonati senza dove ogni volta effettuare delibere per incaricarne la raccolta con risultato che passa diverso tempo fra la segnalazione e quando i rifiuti vengono rimossi.

Così il Comune, per snellire le operazioni ha deciso di di affidare a Gestione Ambiente il servizio di rimozione ed invio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti abbandonati o abusivamente depositati sul territorio comunale, sino alla concorrenza dell’importo complessivo di 8 mila euro IVA compresa, da espletare nel corso del 2021 nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di incarico.