Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso la Misura di Prevenzione del Foglio di Via con Divieto di Ritorno dal Comune di Isola S. Antonio per un periodo di anni 3 nei confronti di sette partecipanti ad un Rave Party ivi tenutosi nel luglio dello scorso anno, nonché quattro Misure dell’Avviso Orale destinate ad altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Nello specifico, la Misura del Foglio di Via è stata adottata nei confronti di soggetti che, a partire dalla notte del 26 luglio 2020 presso un’area aperta e distante dal centro abitato in località Corea di Isola Sant’Antonio e confinante con la Provincia di Pavia, avevano dato vita al suddetto Rave Party non autorizzato. Nella circostanza, erano stati tempestivamente attivati servizi di monitoraggio e controllo degli avventori che hanno portato all’identificazione di 95 persone.

Nei confronti dei soggetti identificati, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di terreni ed edifici, era stata avviata dalla locale Divisione Anticrimine una specifica attività deputata all’emissione di opportune Misure di Prevenzione.

Pertanto, nell’ambito di predetta attività, il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso la Misura del Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno dal Comune di Isola S. Antonio (AL) per un periodo di anni tre nei confronti di sette partecipanti, tutti residenti in altre Province, i quali si vanno ad aggiungere alla lista dei soggetti nei confronti dei quali sono già state adottate misure analoghe per gli stessi fatti.

Con riferimento, invece, alla Misura dell’Avviso Orale, il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso la predetta Misura nei confronti di quattro soggetti residenti in questa Provincia, poiché ritenuti socialmente pericolosi a causa dei precedenti di Polizia a loro carico. Gli stessi, infatti, risultano essere stati denunciati per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di sostanze stupefacenti.