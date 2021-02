Scuole nel chiostro: tutta un’altra storia è il titolo dell’iniziativa con cui il Museo Civico ha riaperto al pubblico dopo le chiusure previste dall’emergenza Covid. Ed è con grande entusiasmo che l’Assessorato alla Cultura, dopo i primi 15 giorni di avvio, grazie alla disponibilità dei Dirigenti scolastici, comunica il successo dell’iniziativa.

Il Museo e gli spazi esterni dell’ex convento di Santa Croce hanno infatti accolto già numerose scolaresche: nello storico chiostro hanno svolto, con i loro professori, lezioni all’aperto e nelle sale hanno partecipato ai percorsi di visita organizzati per l’occasione.

Ben nove classi delle scuole primarie e secondarie hanno approfittato dell’offerta e molte altre sono già prenotate per il mese di marzo. Inoltre, la riapertura ha registrato un buon numero di cittadini e appassionati d’arte che hanno visitato le collezioni permanenti.

«Siamo molto soddisfatti dei primi dati raccolti – ha sottolineato l’assessore Gigliola Fracchia – a dimostrazione che la sinergia creata tra i nostri luoghi della cultura e gli istituti scolastici è assolutamente positiva e da rafforzare».

Ricordiamo che il Museo Civico resterà ancora aperto fino a nuove disposizioni nei seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il giovedì e venerdì anche al pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L’accesso agli studenti di ogni ordine e grado è gratuito, ma esclusivamente su prenotazione ed è consentito al massimo a una classe per volta. Per gli altri visitatori è invece applicato il consueto biglietto d’ingresso.

Per le prenotazioni: 0142-444249 o 0142444.309, e-mail: museo@comune.casale-monferrato.al.it, oppure attraverso l’apposito form sul sito: www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-prenotazioni.

Del progetto Scuole nel chiostro fanno parte anche Palazzo San Giorgio e la Biblioteca Civica Giovanni Canna, che anch’essi visite guidate dedicate alle scuole. Il martedì e il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30, esclusivamente su prenotazione, è possibile scoprire i segreti dei libri conservati a Palazzo Langosco, mentre il martedì e il venerdì dalla ore 9,30 alle ore 11,30, sempre su prenotazione, gli alunni potranno ammirare le sale Gialla, Verde e Rossa del Municipio.

Per le prenotazioni in Biblioteca Civica: 0142-444246 o archiviostorico@comune.casale-monferrato.al.it. Per Palazzo San Giorgio: 0142 – 444 307 o cultura@comune.casale-monferrato.al.it.