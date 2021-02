Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La pubblicazione del Valensa d’na vota è resa però possibile – oltre che da un contributo comunale, dalle vendite nelle edicole e librerie della città – dai numerosi inserzionisti e non ci sembrava nè giusto nè opportuno, in questo momento di crisi economica e sociale, sollecitare sponsorizzazioni al riguardo. (Carlo Dabene)

Il lavoro dei redattori non si era fermato nel corso del 2020 e avevamo già definito in linea di massima i nuovi contenuti e affidato a storici la stesura di testi. Uno fra tutti il ritrovamento di un volume di padre Bertana di Valenza sulla storia dei Cappuccini con una cronaca dettagliata della peste “manzoniana” nella nostra città.

Molti valenzani si aspettavano, nel mese di dicembre, come da consolidata tradizione, la presentazione del 32° numero di Valensa ‘d’na vota.