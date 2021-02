Questi rifiuti sono stati abbandonati a breve distanza all’incrocio tra strada comunale Bettole e strada Carcassola nei pressi di Rivalta Scrivia.

La segnalazione e la foto arriva da un abitante tortonese ed è stata fatta su FB: noi l’abbiamo “ripresa” apposta per testimoniare la stupidità della persona che li ha abbandonati in mezzo al campo costringendo il Comune di Tortona a spendere soldi pubblici, cioè di tutti noi, per rimuoverli, quando all’autore di questo gesto sarebbe stato sufficiente fare qualche Km in più e portarli direttamente al centro raccolta di Gestione Ambiente che dista circa 4 Km, al costo di neanche un euro di benzina.

Senza parole!!