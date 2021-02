Da lunedì 15 febbraio 2021 nel centro storico inizieranno le consegne a domicilio del kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle ore 8 alle 19.30, sabato compreso.

È importante sapere che per ritirare i contenitori è necessario firmare il modulo di consegna. È anche possibile delegare al ritiro un’altra persona, compilando l’apposito modulo (scaricabile da www.gestioneambiente.net – www.comune.noviligure.al.it o disponibile presso lo sportello di Gestione Ambiente in via Paolo Giacometti, 22 – piano terra). Dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori lasceranno nella casella della posta un avviso con un numero di telefono da chiamare per concordare una nuova consegna a domicilio e l’indirizzo delle sedi dove potersi recare per ritirare il kit. L’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera. È possibile farne richiesta in fase di consegna. Il contenitore del vegetale sarà fornito solo a chi vorrà attivare il servizio di raccolta (a pagamento dal 2021). La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito.

Per fornire tutte le informazioni necessarie, tornano gli info point a cura di Gestione Ambiente S.p.A.; i gazebo saranno posizionati nelle seguenti sedi:

Via Roma fronte civico numero 120, dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di giovedì 11 febbraio , giovedì 25 febbraio , giovedì 11 marzo , giovedì 25 marzo ,

fronte civico numero 120, nei giorni di giovedì , giovedì , giovedì , giovedì , Via Girardengo angolo Corso Marenco 57, dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di giovedì 18 febbraio, giovedì 4 marzo, giovedì 18 marzo.

Inoltre è possibile contattare Gestione Ambiente tramite il numero verde 800.085.312, l’email info@gestioneambiente.net, o direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.