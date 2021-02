La LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) Delegazione di Tortona ricorda a tutti i lettori di Oggi Cronaca che è aperto l’ambulatorio per il controllo e la mappatura dei nei presso il Distretto Sanitario.

“Anche in questo periodo difficilissimo di pandemia – dicono alcuni operatori – la prevenzione è importantissima perchè prevenire è vivere. Potete chiamare per un appuntamento o per informazioni al nuovo numero 3332469563, inoltre è possibile fare la tessera LILT (costo € 10) per aiutarci a continuare il nostro lavoro di prevenzione.”