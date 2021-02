Finalmente c’è una data di apertura della stagione sciistica in Italia, anche se manca ancora l’ufficialità: il 15 febbraio. A inizio settimana, il Comitato Tecnico Scientifico ha di fatto fornito un nullaosta seppur con qualche modifica, al protocollo di sicurezza presentato dalla Conferenza delle Regioni e dalle Province Autonome.

Sarà una stagione più che dimezzata, visto che si son persi 2 mesi e mezzo, ma i gestori degli impianti di risalita auspicano che non ci siano ripensamenti dell’ultima ora.

Anche se l’avvallo del Cts rappresenta solo il primo passaggio obbligato – come stabilito dal dpcm che aveva stabilito le restrizioni per i comprensori sciistici – in assenza di veti da parte di quello che è il principale organismo preposto a regolamentare l’emergenza Covid, gli operatori della neve sono fiduciosi che a metà febbraio si possa partire davvero, applicando rigorosamente quanto previsto dal nuovo protocollo, ovvero distanziamento sugli impianti e capienza massima su funivie e ovovie al 50%.

Di Andrea Lovelock